Kaçak tütünle doldurulmuş binlerce makaron ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramalarda, yüzlerce paket bandrolsüz sigara ve onlarca kilo tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi hakkında işlem başlatıldı.

Keşan'da tütün ve tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren V.D. isimli bir kişinin iş yerinde denetimler yaptı.

Aramalar sonucunda, doldurulurmuş 733 paket 14 bin 860 dal bandrolsüz makaron ve 27 kilo kıyılmış sarmalık tütün ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.