Kadın cinayetinde kahreden detay: Boşanma evrakları bugün geldi

Edirne'de, 1 ay evli kaldıktan sonra ayrılan ve yeniden barışmak istediği eşinden ret cevabı alan adam, yanında getirdiği av tüfeğiyle önce genç kadını vurdu ardından aynı tüfekle intihar etti. Şiddet gördüğü iddia edilen genç kadının boşanma evraklarının bugün geldiği öğrenildi.

Olay, Edirne'nin Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1 ay evli kaldıktan sonra aralarında yaşanan şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başlayan Emre Şahin (22) ve Kübra Olgun Şahin (21) çifti, Olgun'un ablasına ait evinde konuşmak için bir araya geldi. Emre Şahin eski eşinden 'ret' yanıtını alınca yanında getirdiği av tüfeğiyle Olgun'a ateş etti, ardından da merdiven boşluğunda aynı tüfekle intihar etti.

Boşanma evrakları bugün geldi

Havsa'ya bağlı Osmanlı köyünde yaşadıkları dönemde Şahin çiftini 13 yıldır tanıdığını ve komşuları olduğunu anlatan Müjgan Tunç, "1 yıl bir flört dönemleri olmuştu. Çocukluklarını biliyoruz. Söz, nişan yaptılar sonrasında sebebini bilmiyoruz, kaçarak evlendiler. Yaklaşık 1 ay evli kaldılar. Duyduğumuza göre ilk bir hafta sorun yaşamamışlar ama sonrasında Kübra, çok dayak yediğini anlatıyordu. 1 ay sonra koruma tedbiri alarak Havsa ilçesinde yaşayan ablasının yanına taşındı. İşte bugün de bu olay oldu. Her şey ortada. Bugün köydeki evlerine boşanma evrakları ulaşmış. Çok üzgünüz" dedi.

"Olmamasını istediğimiz bir olay"

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin de ilçelerinde yaşanan olayın kendilerini derinden sarstığını belirterek, "Tabi ki, genç kardeşimiz bunlar. Bir süre evli kalmışlar. Daha sonra ayrılıyorlar ve erkek olan taraf geliyor hanımıyla artık ne amaçlı buluşuyor evin içerisinde bilemiyoruz. Ama önce eski eşini daha sonra da merdiven boşluğunda kendi hayatına kast ediyor. Az önce ikisinin de rahmetli olduğunun haberini aldık. Bu olay ilçemiz için çok üzücü bir olay. Tabi ben ailelerine başsağlığı yakınlarına eşlerine dostlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah böyle bir olayın ne ilçemizde ne ülkemizde bir kez daha tekrarlanmasını kesinlikle talep ediyoruz. Üzgünüz, olmamasını istediğimiz bir olay. Allah gani gani rahmet eylesin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, olay sonrası Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Emre Şahin'in, hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.