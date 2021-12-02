Kadın girişimcilere e-ticaret eğitimi

Ayten Canalp, Şehir Gönüllüleri Vakfının öncülüğünde Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteği ile kooperatif üyesi kadınlara yönelik düzenlenen e-ticaret eğitimi katılımcılarına sertifikalarını verdi.

Edirne'nin e-ticaret ekosisteminin geliştirilmesi, işini e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadınlar için fırsat eşitliğin sağlanması, yerel işletmelerin dijital dönüşümlerinin desteklenmesi amacıyla Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile kooperatif üyesi kadın girişimcilere yönelik e-ticaret eğitimi düzenlendi. Destek kapsamında verilen e-ticaret eğitimiyle Edirne genelindeki kadın kooperatifi üyelerinin el emeği, göz nuru ürünlerini çeşitli çevrimiçi platformlarda veya kendi kuracakları web sitelerinde Türkiye'ye ve dünyaya tanıtıp satma fırsatını yakalamaları sağlandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, e-ticaret eğitimine katılan kadınlara sertifikalarını verdiği törende, “Edirne'de kadınlarımızın ülke ve aile ekonomisine üreterek katkı vermelerini sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Bu kapsamda kadın kooperatiflerimizin kurulumunu gerçekleştirdik. Girişimci kadınlar için fırsat eşitliğinin sağlanması ve dijital dönüşümlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen bu eğitime ilk planlamamızda 28 kadın girişimci katılacaktı ancak uygulama aşamasında yoğun talep üzerine 50 kadın girişimciye söz konusu eğitim verildi. Kadınlarımızın projelerimize yoğun ilgisi ve katkısı bizleri oldukça mutlu etti. Bu projeye katkı veren herkese ve finansman desteği sağlayan Trakya Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyorum” dedi.