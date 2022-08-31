Kadınlar yerde yatan yaralıyı örtü ile güneşten korudu

Edirne'de kadınlar, motosikletten düşen yaralı genci ambulans gelene kadar örtü ile güneşten korurken diğer yandan da yaralarını temizledi.

Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde seyreden motosiklet sürücüsü genç, güvercinlere çarpmamak için ani manevra yapınca motosikletten düştü. Caddede açtıkları stantlarda el emeği ürünlerinin satışını yapan kadınlar, gencin yaralı halde yerde yattığını görünce tezgahlarında bulunan örtüyle gölge yaparak genci güneşten korudu. Caddeden geçen kadınlar, yaralı gencin yanına gelip kollarındaki yaraları temizledi. Marketten aldıkları soğuk suları gencin başına koyan ve yüzünü yıkayan kadınlar, yaralı gençle konuşup moral verdi. Yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Yaralı kardeşimize annelik yaptık”

Ambulans gelene kadar yaralı gencin başında örtü ile gölge yapan Nazmiye Tokat, “Yardımcı olmaya çalıştım kollarındaki yaraları temizledim. Arkadaşımın tezgahında bulunan çarşafı aldım gölgelik olarak kullandık. Teyzemle birlikte onu açıp yaralı kardeşimizi güneşten koruduk. Yaralı kişi bizim çocuğumuz da olabilir. Annesi olsaydı aynı şeyi yapardı bizde ona annelik yaptık” dedi. Örtüyü tutup yardımcı olan Hanife Güzel de hem annelik hem de vatandaşlık görevi yaptıklarını söyledi.