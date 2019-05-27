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Kadir Gecesi'nde dev Edirne sofrası kurulacak

Edirne Belediyesinin her Ramazan ayı Kadir Gecesi’nde gerçekleştirdiği ’Edirne Sofrası’ 31 Mayıs Cuma Günü Saraçlar Caddesi’nde kurulacak.

Edirne Belediyesinin her Ramazan ayı Kadir Gecesi'nde gerçekleştirdiği 'Edirne Sofrası' 31 Mayıs Cuma Günü Saraçlar Caddesi'nde kurulacak.


Edirne Belediyesinin geleneksel hale getirdiği Edirne Sofrası Ramazan Ayı'nın en güzel gecesi olan Kadir Gecesi'nde Saraçlar Caddesi'nde kurulacak. 31 Mayıs Cuma Günü'ne gelen Kadir Gecesi'nde Edirneliler aynı sofrada buluşacaklarını aynı ekmeği paylaşacaklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Müslüman aleminin en özel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde oruçlarımızı huzur ve bereket getirmesini dileyerek açacağız. Barışın, huzurun ve sevginin başkenti Edirne'de; Edirne'nin güzel insanlarıyla ve Ramazan ayı nedeniyle Edirne'ye gelecek misafirlerimizle ekmeğimizi, inancımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi paylaşacak; ellerimizi semaya tüm dünyaya barış ve kardeşlik getirmesi için açacağız. 31 Mayıs Cuma akşamı Saraçlar Caddesi'nde kuracağımız Edirne Sofrası'nda buluşalım” dedi.

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