Kafedeki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Edirne'de kafede çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Edirne'de bir kafede oturan kişiler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan H.Ç. ve A.K. isimli iki kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliği aldı. Olay yeri inceleme polisleri, kavganın yaşandığı yerde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Kavganın yaşandığı yerde bulunan park halindeki iki araca kurşunların isabet ettiği görüldü.

Polis ekipleri, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.