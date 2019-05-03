Kakava Hıdırellez Şenlikleri için yol güzergahları

Edirne Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü 5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin yapılacağı Sarayiçi Mevkii'ne vatandaşların daha rahat ulaşabilmesi için yol güzergâhlarına düzenleme getirdi.

Edirne Valiliği İl Trafik Komisyon kararıyla Sarayiçi Balkan Şehitlik Çevresi'nin yaya ve araç trafiğine kapatılması nedeniyle şenlik alanına girişler Saraçhane tarafındaki Kanuni Köprüsü'nden gerçekleştirilecek. Kanuni Köprüsü'nden sadece yaya geçişine izin verilecek.

Edirne Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kakava Hıdırellez Şenlikleri'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun katılım bekleniyor. Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü; vatandaşların Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin yapılacağı Sarayiçi mevkiine daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için yol güzergahlarını açıkladı. Edirne Valiliği İl Trafik Komisyon kararıyla Sarayiçi Balkan Şehitlik Çevresi'nin yaya ve araç trafiğine kapatılması nedeniyle şenliklere girişler Saraçhane tarafındaki Kanuni Köprüsü'nden gerçekleştirilecek. Kanuni Köprüsü'nden sadece yaya geçişlerine izin verilecek.

Şenliklere Edirne içinden ya da Edirne dışından gelecekler, araçlarını Edirne Belediyesi tarafından ücretsiz olarak kullanımına sunacağı otoparklara park edebilecek.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

“Saraçhane mevkiinde Tekke Kapı Caddesi üzerinde (Saraçhane Spor Tesisleri Karşısı) ücretsiz otopark alanlarına ve Saraçhane Köprüsü girişinde sağ tarafta set altında bulunan alan ile sol tarafta bulunan Çavuşbey Otopark alanlarına bırakmaları önemle rica olunur. Şenlik alanı çevresinde tüm otopark alanları ücretsiz olup, ücret talep edenleri emniyet ve belediye görevlilerine bildirmeleri halinde bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılacaktır.”