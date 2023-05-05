Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde yurt içi ve yurt dışından on binlerce turistin katılımıyla gerçekleştirilen Kakava Hıdırellez Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Yunanistan ile Bulgaristan başta olmak üzere birçok ülkeden Edirne'ye gelen on binlerce ziyaretçi, Kakava ateşinin yakılmasına saatler kala Sarayiçi'ne akın etti. Vatandaşların ve turistlerin 9/8 Roman havası eşliğinde saatlerce süren eğlencesi ortaya birbirinden renkli görüntüler çıkardı. Roman vatandaşların giydiği rengarenk kıyafetler de ilgi odağı oldu. Bugün yakılacak olan Kakava ateşiyle başlayacak şenlik, yarın sabah saatlerine kadar devam edecek.