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Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bilgilendirme Bölge Toplantısı yapıldı

Edirne’de, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Edirne İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, ‘Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bilgilendirme Bölge Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Edirne'de, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Edirne İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, ‘Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bilgilendirme Bölge Toplantısı' gerçekleştirildi.


Edirne Lalezar Tesisleri'nde düzenlenen, ‘Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bilgilendirme Bölge Toplantısı'na, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü personelleri katıldı.


Edirne İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, program öncesi yaptığı açılış konuşmasında, Kamu Sağlık Tesisleri Yönetmeliği Uygulamaları Bilgilendirme Bölge Toplantısı'na, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale illerine Edirne olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

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