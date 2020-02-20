İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyona arkadan çarpan sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti

Edirne’nin Keşan ilçesinde aynı yol üzerindeki kamyona arkadan çarpan araç sürücü Orhan Nur, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Edirne'nin Keşan ilçesinde aynı yol üzerindeki kamyona arkadan çarpan araç sürücü Orhan Nur, kaza yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, 20 Şubat gecesi Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde saat 3.15 sıralarında meydana geldi. Sanayi Kavşağı çevresinde, Gelibolu'dan Keşan yönüne seyir halindeki 17 RS 612 plakalı Orhan Nur yönetimindeki araç, aynı yönde ilerleyen A.Y. yönetimindeki 45 YB 2974 plakalı kamyona arkadan çarptı.


Kazanın hemen ardından bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın ardından kamyonun altına sıkışan araçta bulunan Nur'un hayatını kaybettiği ilk incelemelerde belirlenirken, Nur'un cansız bedenini kaza yerine gelen Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekipleri çıkardı.


Çıkarılan cenaze, savcı ve polis incelemelerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve kamyon sürücüsü A.Y. de ifadesi ifadesi alınmak üzere Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.


AY. ifadesinde Gelibolu istikametinden Edirne istikametine seyir halindeyken arkadan gelen bir gürültü sonrası aracını durdurduğunu ve kazayı anladığını belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.