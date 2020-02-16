İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonete kurşun yağmuru: 2 yaralı

Edirne’de kavşakta bekleyen kamyonete bir otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de kavşakta bekleyen kamyonete bir otomobilden açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralı halde karakola sığınan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Olay, Barutluk Mahallesi Eski TOKİ konutları kavşağında meydana geldi. İddialara göre, kavşakta bulunan 22 BB 557 plakalı kamyonetin yanına plakasız otomobiliyle yaklaşan M.N. isimli şahıs, kamyonetin içinde bulunan sürücü M.M ve yanındaki kadın Ü.K.'ye kurşun yağdırdı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.N. geldiği plakasız otomobille kaçarak izini kaybettirdi. Yaralı sürücü ve kadın, kamyonetle yakında bulunan karakola giderek yardım talebinde bulundu. Karakola sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücü ve kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kurşun yağmuruna tutulan kamyonette incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.