Kantinler mercek altında

Ertuğrul Tanrıkulu, Ankara'da ve Diyarbakır'da şırınga şeklindeki çikolata nedeniyle hayatını kaybeden 2 ilkokulu öğrencisinin ardından okul kantinlerine yönelik denetimlerinin arttırıldığı söyledi.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi İş Yeri Denetleme Birimi tarafından yapılan denetimlerle okul kantinleri mercek altına alındı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Ankara'da ve Diyarbakır'da şırınga şeklindeki çikolata nedeniyle hayatını kaybeden 2 ilkokulu öğrencisinin ardından okul kantinlerine yönelik denetimlerinin de arttırıldığını söyledi.

Tanrıkulu, “Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın talimatlarıyla ekiplerimiz, 2 evladımızın ölümüne neden olduğu iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata başta olmak üzere okul kantinlerinde denetimler yapıyor. Ürünlerin ambalajlarını, son kullanma tarihlerini ve TSE damgalarını tek tek kontrol eden ekiplerimiz, kantin personeli ve okul yönetimlerine uyarılarda bulundu. Çocuklarımızın sağlığı için denetimlerimize hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.