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Kapıkule Sınır Kapısında 15 kilo altın ele geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır kapısında Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapan bir otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri aracı durdurdu.

Edirne Kapıkule Sınır kapısında Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilden şüphelenen jandarma ekipleri aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 15 kilo altın ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilden şüphelenmeleri üzerine durdurarak, arama yaptı. Aramada, 50, 100, 250 ve 1000 gramlık külçeler halinde gümrük kaçağı 15 kilo altın ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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