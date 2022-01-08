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Kapıkule Sınır Kapısı'nda kaçak içki ve sigara kağıdı ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında durdurulan bir otomobilde kaçak içki ve 45 bin adet sigara kağıdı ele geçirildi.


Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında bir otomobili durdurdu. Edirne'de polis ekiplerince yurda giriş yapmak üzere olan bir otomobilde yapılan arama sonucu, 47 şişe gümrük kaçağı içki ve 45 bin sigara kağıdı ele geçirildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan A.C. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

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