Kapıkule'de 16 ton 150 kilo uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

Ayrıca bir tır ve otobüste de yapılan aramalarda, 733 bin TL değerinde halı ve porselende ele geçirilerek el konuldu.

Kapıkule Gümrük Kapısında görevli muhafaza memurlarınca, sahaya gelen araçlara ilişkin yapılan kontrolde, 20 ton kağıt taşıdığı beyan edilen iki tırın gümrük kapısına mühürsüz geldiği tespit edildi. Durumdan şüphelenen personelce araçlar-ray tarama cihazına sevk edildi. Burada yapılan taramada tırlardan birinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Arama hangarına alınan tır, detaylı olarak kontrol edildi. Gerçekleştirilen kontrolde tırın plakasına özel olarak yerleştirilen elektronik bir düzeneğin olduğu ve bu düzenek sayesinde sürücünün bir düğmeye basarak plakayı değiştirebildiği saptandı. Bunun üzerine açılarak aranan tırın dorsesinde 8 parçadan ibaret olması gereken kağıt yükünün yalnızca 2 parçasının bulunduğu, dorsenin kalanının ise içerisinde kimyasal sıvı bulunan varilerle dolu olduğu görüldü.

Kimyasal maddenin uyuşturucu ve kimyasal test cihazı ile yapılan analizinde uyuşturucu imalinde kullanılan asetik anhidrit cinsi kimyasal olduğu saptandı. Bununla birlikte çok sayıda şarjör ve 14 varil içerisindeki toplam 16 ton 150 kilo kimyasal maddeye el konuldu. Devam eden aramalarda kontrol edilen diğer tırın ise tamamen yasal yükle dolu olduğu ancak bu tırda da aynı plaka düzeneğinin bulunduğu belirlendi. Araç sürücülerinin ifadesinde, kaçakçıların bu düzenekler sayesinde yalnızca yasal yük taşıyan tırı iki ayrı plaka ile iki ayrı araçmış gibi kontrol ettirmek istediği, böylece diğer tırın kontrolden kaçırılmasının planladığı anlaşıldı. Operasyon neticesinde iki araç sürücüsü gözaltına alırken ele geçirilen uyuşturucu hammaddesinin yanı sıra olaya karıştırılan iki tıra da el konuldu. Ayrıca ele geçirilen 16 ton 150 kilo uyuşturucu hammaddesinden yaklaşık 8 ton uyuşturucu elde edilebileceği öğrenildi.

733 bin TL değerinde halı ve porselen de ele geçirildi

Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Gümrük Kapısına gelen bir yolcu otobüsünde yaklaşık 600 bin TL değerinde 93 adet el dokuması halı ele geçirildi.

Yine Türkiye'ye giriş yapmak için Kapıkule Gümrük Kapısına gelen tırda el yapımı ve el boyaması yaklaşık 133 bin TL muhtelif sayıda porselen yemek takımı parçaları ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.