İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapıkule'de 23 adet yavru köpek ele geçirildi

Edirne’de, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yurda giriş yapan bir otobüs içerisinde yapılan aramada, 4 adet köpek kafesi içerisinde toplam 23 adet tarier cinsi yavru köpek ele geçirildi.

Edirne'de, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yurda giriş yapan bir otobüs içerisinde yapılan aramada, 4 adet köpek kafesi içerisinde toplam 23 adet tarier cinsi yavru köpek ele geçirildi.


Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otobüs içerisinde yapılan aramada, Kapıkule Gümrük Muhafaza ve İstihbarat ekipleri tarafından, 4 adet köpek kafesi içerisinde, 23 adet traier cinsi yavru köpek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.