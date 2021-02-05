Kapıkule'de 23 adet yavru köpek ele geçirildi

Edirne'de, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yurda giriş yapan bir otobüs içerisinde yapılan aramada, 4 adet köpek kafesi içerisinde toplam 23 adet tarier cinsi yavru köpek ele geçirildi.

Romanya'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otobüs içerisinde yapılan aramada, Kapıkule Gümrük Muhafaza ve İstihbarat ekipleri tarafından, 4 adet köpek kafesi içerisinde, 23 adet traier cinsi yavru köpek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındığı bildirildi.