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Kapıkule'de 4 milyon TL'lik mariuhana ele geçirildi

Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapmak isteyen şüpheli bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 4 milyon TL olan ‘mariuhana’ türü 33.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen şüpheli bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 4 milyon TL olan ‘mariuhana' türü 33.40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Avrupa ülkesinden Türkiye'ye şüpheli bir araç ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti.



Piyasa değeri 4 Milyon TL


19 Ocak 2021 günü Kapıkule gümrük sahasında şüpheli araçta yapılan arama sonucu daralı aralığı 33.40 kilogram piyasa değeri 4 Milyon TL olan ve ‘mariuhana' türü uyuşturucu olduğu değerlendirilen, uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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