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Kapıkule'de 5 milyon TL'lik vurguna polis ‘geçit' vermedi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda polis ekiplerince, Bulgaristan’dan ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir araç içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan toplam 5 bin 470 adet kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince, Bulgaristan'dan ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir araç içerisinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan toplam 5 bin 470 adet kaçak cep telefonu ve aksesuarı ele geçirildi.


Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan kaçak cep telefonu ve aksesuarı vurgununa polis geçit vermedi. Edinilen bilgiye göre, 17 Mayıs 2019 günü saat 06.40 sıralarında Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na giriş yapmak isteyen yabancı plakalı bir araç şüphe üzerine Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince durduruldu. Söz konusu araçta yapılana aramada, 3 bin 720 adet kaçak cep telefonu ve bin 750 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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