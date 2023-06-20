Kapıkule'de gümrük kaçağı 60 adet hard disk ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uygulama noktasında durumundan şüphelenen bir aracı durduran jandarma ekipleri, yaptıkları aramada 60 adet hard disk ele geçirdi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen otomobil, sınır kapısından geçtikten sonra jandarma ekiplerince uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada gizlenmiş vaziyette 60 adet hard disk ele geçirildi. Yapılan kimlik kontrolünde Bulgaristan vatandaşı olduğu tespit edilen şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Şüphelinin dosyasının savcılığa gönderildiği öğrenildi.