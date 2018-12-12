Kapıkulede ihracat yoğunluğu

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en büyük sınır kapısı Kapıkule'den kasım ayında günde ortalama 925 tırın yurt dışına çıktığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2017 Kasım ayında 25 bin 844 tır Türkiye'ye giriş yaparken bu sayı 2018 Kasım ayında 25 bin 724 tır olarak kayıtlara geçti. 2017 yılı Kasım ayında 28 bin 177 tır Kapıkule'den çıkış yaparken bu sayı 2018 yılı Kasım ayında 27 bin 740 tır olarak belirlendi.

Öte yandan 2017 yılı Kasım ayında ortalama 861 tır Kapıkule'den giriş yaparken 2018 Kasım ayında ise ortalama 857 tırın girişi kaydedildi. 2017 yılı kasım ayında 939 tır Kapıkul'den çıkış yaparken 2018 kasım ayında ise ortalama 925 tırın çıkış yaptığı kayıtlara geçti.