Kapıkule'de kaçakçılara ağır darbe

Edirne'de, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda Kapıkule'den yurda giriş yapan Bulgar plakalı bir tırda bir milyon adedin üzerinde gümrük kaçağı malzeme ve eşya ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, yürütülen gümrük kaçakçılığı soruşturması kapsamında 07 Temmuz 2019 tarihinde saat 01.15 sıralarında ülkeye gümrük kaçağı eşyalar getirdiği belirlenen PA 0400 BK plakalı tırın Kapıkule Kara Hudut Kapısına giriş yaptığı tespit edildi.

Tırın plakalarını değiştireceklerdi

Harekete geçen KOM Şube ekipleri, gümrük sahasında bahse konu tırın kendisiyle aynı marka ve modelde PA 5200 BK plakalı tır ile plaka değişimi yaptığını Kapıkule Gümrük Kaçak ve İstihbarat personeli ile birlikte tespit ederek, şahıslara müdahale etti.

Tır da yok yok: Go kart araçları, lüks çantalar, lüks araç motorları, lüks güneş gözlükleri

PA 5200 BK plakalı tırda bulunan araç sürücüsü I.L.D. isimli Bulgaristan uyruklu şahıs ile beraberinde bulunan Y.K. ve PA 0400 BK plakalı tır sürücü D.G.T. isimli Bulgaristan uyruklu şahıslar yakalandı. Söz konusu araçlar X-RAY taramasına sokuldu ve PA 0400 BK plakalı tırda yapılan aramada 4 adet Go kart aracı, 11 bin adet atomizer, 2 bin 500 adet elektronik sigara, 6 bin adet elektronik sigara likiti, 153 bin adet sigara filtresi, 440 bin adet sigara kağıdı, 380 bin adet makaron, 3 bin adet değişik marka ve ebatlarda içki, 5 bin adet ilaç, 2 bin 500 adet telefon ekranı, bin 600 adet tuşlu cep telefonu, 18 bin adet güneş gözlüğü, 760 adet lüks çanta, 705 adet otomobil parçası, 4 adet bmw motoru, 5 bin kilogram çay olmak üzere, 1 milyon adetin üzerinde gümrük kaçağı emtia ele geçirildi.

Edirne-İstanbul eş zamanlı operasyonu

Kapıkule Gümrük sahasında yakalanan tırı İstanbul'a eskortluk yaparak götüreceği tespit edilen şüpheli O.S.'nin Edirne merkezinde olduğu tespit edilmesi üzerine şahıs saat 05.00 sıralarında Edirne 1.Murat Parkında beraberinde S.D. ve M.A. isimli şahıslarla birlikte yakalandı. Tırda ele geçirilen gümrük kaçağı eşyaların dağıtımını sağlayacak olan 2 şüphelinin adresleri 8 Temmuz 2019 tarihinde KOM şube müdürlüğünce tespit edilerek, S.B. ve G.D. isimli şahıslar İstanbul'da yakalandı.

8 şüpheli gözaltında

Şüpheliler I.L.D., D.G.T., Y.K, O.S., S.D., M.A., S.B. ve G.D. isimli 8 şahıs adli işlemlerinin ardından 10 Temmuz 2019 tarihinde Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Soruşturma sürüyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Gümrük Kaçakçılığı olayları ile ilgili çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir” denildi.