Kapıkule'de tır şoförlerinin korkulu rüyası 'çile kuyruğu' tarih oldu

Avrupa'nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan ve kamuoyunda uzun tır kuyrukları ile sık sık gündeme gelen Kapıkule'de, tır kuyruklarını bitirmesi planlanan tarihi uygulama 'Kapıkule Sıra Numarası Peronu' faaliyete başladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Valiliği, Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının işbirliğinde, bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni sistemi basına tanıttı. Vali Ekrem Canalp, “Edirne dediğimizde aklımıza gelen kötü imajlardan bir tanesi tır kuyruklarıydı. Gerçekten de bazen 22 kilometreyi bulan tır kuyruklarımız oluyordu. Dünyanın ikinci büyük kapısı olmasına rağmen yine de bizim ülkemizin ekonomisinin de dinamizminin bir timsalidir aslında, burada kapasiteyi ne kadar artırırsanız arttırın belirli miktarda kuyruk oluyor. Bundan sonra tır şoförlerimiz gayri insani koşullar altında araçlarında, tırlarında sıra beklemek zorunda kalmayacaklar.” dedi.

“Kuyruktan kaynaklanan bütün sıkıntıları da bu şekilde bertaraf etme şansımız olacak”

Canalp, yeni sistem ile ilgili de bilgiler vererek, “Bu uygulamamız tır şoförlerinin tesislerde beklemesine yönelik. Burada tır şoförlerimiz tır kuyruğunda beklemek yerine, 5-10 dakikada bir aracı çalıştırıp ilerletmek yerine, burada bir sıra fişi alacak, almış olduğu sıra fişi ile ilerideki tesislerden herhangi birisine, arzu ettiği tesis hangisi ise gidecek kendi sırasını bekleyecek. Kendi sırasını beklerken de kendisine bilgilendirme yapılacak. O bilgilendirme neticesinde de kendisi de hangi saatte işlemlerini yapmak üzere hareket etmesi gerektiğini bilecek dolayısıyla da artık kuyrukta beklemek zorunda kalmayacak. Kuyruktan kaynaklanan bütün sıkıntıları da bu şekilde bertaraf etme şansımız olacak.” diye konuştu.

“İhracatımızın isimsiz kahramanları insani koşullara kavuşacak”

Canalp, uygulamaya koydukları sistemle Edirne ve Kapıkule'nin bundan sonraki süreçte tır kuyrukları ile anılmamasını hedeflediklerini belirterek, “Bu basit bir sistem, çok pratik de bir sistem. Çok fazla yüksek maliyetleri olmayan da bir sistem. İnşallah bundan sonra insanlarımızın aklına ‘Edirne' denildiği zaman tır kuyrukları gelmeyecek. Kapıkule tır kuyrukları ile anılır halde olmayacak. İnşallah bundan sonra bizim ihracatımızın isimsiz kahramanları olan tır şoförlerimizde insani koşullar altında seyahat etme, dinlenme imkanı bulacaklar.” dedi.

“Allah'a şükür çilemiz bitti”

Tır şoförleri de yeni uygulamadan gayet memnun olduklarını belirterek, ortalama 4 günlük bekleme sürelerinin şu an 1 güne indiğini dile getirerek, “En büyük sıkıntı sırada durmamız, sabaha kadar uyuyamamamızdı. Şimdi bitti, direk parka gidiyoruz. Allah'a şükür bitti. Güzel bir uygulama. Şu anki sistem çok güzel, yapanların eline sağlık, emeği geçenlere teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.