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Kapıkule'de tırdan milyonluk kaçak cep telefonu çıktı

Edirne’de, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan bir tırda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde, çeşitli marka ve modellerde kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerinde, çeşitli marka ve modellerde kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Edirne KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bulgaristan ülkesinden ülkeye giriş yapan sürücülüğünü B.İ. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı Polonya plakalı tırda Bulgaristan ülkesinden ülkeye girmek üzere Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasında yakalandı. Ekiplerce-ray taramasına sokulan araç KOM Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü görevlilerince gümrük sahasında müştereken yapılan aramada; toplam 720 adet değişik marka, model ve renklerde faturasız ve beyansız kullanılmamış (sıfır) cep telefonu ele geçirildi.


Ele geçirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 1 milyon 569 bin 163,67 TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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