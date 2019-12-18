Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tır içerisinde 13 kilogram skunk maddesi ele geçirildi. Narkotik ekiplerince, yapılan çalışmalarda, hem tır sürücüsü hem de uyuşturucu maddeyi teslim almaya gelen 3 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan' şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

16 Aralık 2019 günü Türkiye'ye giriş yapmak üzere, Kapıkule Gümrük Sahasına giriş yapan sürücülüğünü A.S. isimli şahsın yaptığı tır aracında yapılan aramada, çekici kabininde bir adet siyah valiz içerisinde şeffaf naylon poşetler içerisinde uyuşturucu maddelerden skunk olduğu değerlendirilen madde tespit edildi. 13 paket içerisinde daralı ağırlığı 13 kilogram gelen uyuşturucu maddelerden skunk olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Narkotik ekipleri, söz konusu uyuşturucu maddeyi teslim almaya gelen Ç.A. ve T.B. isimli şahısları da devam eden çalışmalarda yakaladı. Toplam 3 şüpheli, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından ‘Uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edildi.