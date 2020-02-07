Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak isteyen bir tır içerisinde bulunan yangın tüpleri içerisinde, 10 kilo 320 gram eroin maddesi ele geçirildi. Tır sürücüsü S.E. polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü S.E. isimli şahsın yaptığı tır aracıyla Avrupa ülkelerine uyuşturucu madde götüreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yangın tüplerinden eroin çıktı

Söz konusu çalışmalar kapsamında, Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen tırda, Narkotik ve gümrük görevlileri ile birlikte yapılan aramada, tırın dorsesinni sol alt kısmında bulunan 2 adet yangın tüpünde, toplam 10 kilo 320 gram gelen uyuşturucu maddelerinden eroin maddesi ele geçirildi. Tır sürücüsü S.E. isimli şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Tır sürücüsü tutuklandı

Polis ekiplerince, tır sürücüsü S.E. isimli şahıs Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı adli makamlarca ‘Uluslararası uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.