Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 120 kilogramı aşkın uyuşturucu maddenin yanı sıra aralarında deniz hıyarı, tıbbi ilaç, elektronik sigara ve oto yedek parçalarının da olduğu pek çok ticari ürün ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince birkaç gün arayla gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonun ilkinde, Kapıkule'de sahaya bırakılan ve durumundan şüphelenilen bir paket açılarak içerisindeki madde analize tabi tutuldu. Yapılan analiz sonucunda pakette 5,7 kilogram ağırlığında kokain olduğu belirlendi. Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu ise X-Ray taramasına sevk edilen bir tır sürücüsünün paketi sahaya bıraktığı tespit edildi. Tır sürücüsü sahada yakalanarak gözaltına alındı.

Tır dorsesine gizlenmiş 78,3 kilogram esrar ele geçirildi

Gerçekleştirilen ikinci uyuşturucu operasyonunda ise tır aracının dorsesinin altına gizlenmiş 78,3 kilogram esrar, Türkiye'de ilk defa pilot uygulama olarak Kapıkule sahasına kurulan 'Araç Altı Kamera Sistemi' sayesinde ele geçirildi. Şüpheli paketlerin olduğunun görülmesi üzerine X- Ray tarama cihazına sevk edilen ve sonrasında narkotik dedektör köpeklerle kontrol edilen tır aracının dorsesinin altına gizlenmiş vaziyette 78,3 kilogram esrar olduğu tespit edildi.

Uyuşturucuyu başka bir minibüse aktarırken yakalandılar

Gerçekleştirilen son operasyonda ise araç altı kamera sistemine takılan bir tır aracının altında şüpheli paketlerin olduğu tespit edilmesi sonucu kameralardan takibe alınarak şüpheli paketlerin sahada bekleyen başka bir minibüse aktarılması sırasında zanlılar suç üstü yakalandı.

Zanlıların kontrolden kaçırmak istediği paketlerin içerisinden 41,6 kilogram esrar çıktı. Zanlılar gözaltına alındı.

Kapıkule'de yaklaşık 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi

Kapıkulede gerçekleştirilen yakalamalar uyuşturucu ile sınırlı kalmadı. Gerçekleştirilen kontrollerde şüpheli görülerek aranan araçlardan birisinde 55,2 kilogram deniz hıyarı ele geçirilirken, diğerinde ise alt kısma gizlenmiş şüpheli paketlerde ülkeye girişi yasak olan bin 60 adet elektronik sigara yine araç altı kamera sistemi ile ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca, muhtelif hastalıkların tedavisinde kullanılan 24 bin 879 adet tıbbi ilaç ile özellikle koleksiyonerlerin yoğun ilgisini çeken 780 adet plak ele geçirildi. Bununla birlikte bin 427 adet oto yedek parça, 214 enjektör kontrol vanası ile 40 adet cep telefonu yasadışı yollardan vergileri ödenmeden ülkeye sokulmak istenirken yakalandı.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu ele geçirilen yaklaşık 22 milyon değerindeki uyuşturucu ve ticari eşyaya el konulurken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.