Kapıkule'de yurda kaçak sokulmak istenen 20 yavru köpek bulundu

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye giriş yapmak üzere gelen Bulgar uyruklu bir kişinin otomobilinin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen farklı cinslerde 20 yavru köpek bulundu.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.S.'nin kullandığı araç, Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerince kontrol edildi. Yapılan rutin bagaj kontrolü esnasında aracın arka koltuğu ile bagajı arasına gizlenmiş 20 yavru köpek ele geçirildi.

Yavru köpeklerin Ticaret Bakanlığı ile HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında HAYTAP'a teslim edileceği belirtildi.