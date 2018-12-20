Kar altında helal lokma davası

Edirne'nin Keşan ilçesinde hurda toplayan vatandaşlar, evlerine helal lokma götürebilmek adına kar altındaki inşaat molozları ve beton yığınlarından demir çıkarmaya çalışıyor.

Geçimini hurda toplayarak sağlayan vatandaşlar kar yağışı nedeniyle zor şartlar altında çalışıyor. 7 yaşından beri hurda toplayarak geçim sağlamaya çalıştığını belirten 53 yaşındaki Emin Ayrazoğlu, kendisiyle birlikte hurda toplayan oğullarına iş bulmak istiyor.

"Ne olursa olsun alın terimizle paramızı kazanıyoruz"

22 ve 25 yaşındaki çocuklarının ikisinin de evli olduğunu söyleyen Ayrazoğlu, "Ben ekmeğimi bugün demirden yarın kartondan çıkartırım. Ancak okuma yazma bilen ve ağır vasıta ehliyetine sahip olan çocuklarımın sigortalı bir işe girmesini istiyorum. Kaç yere başvurduk iş için ama kapı açan yok. Hurda toplayan hiç kimse bu işi yapmaktan hoşnut değil ama bu işi yapanlar hurda toplamaktan da hiçbir zaman utanmıyor. Ne olursa olsun alın terimizle paramızı kazanıyoruz. Çalmıyoruz çırpmıyoruz, bu soğuk havada molozları kırarken alnımızdan ter akıtıyoruz. İş imkanı olsa bu işi bu soğukta neden yapalım. Gider sigortalı bir işte çalışırdık. Bizim buralarda iş yok. Olan işlerde de çalışan çok. İş sahası yetmiyor. Ben çocuklarımı burada çalıştırmaktan utanmıyorum ama bu çocukları bu işe layık görenler utansın. Kahvehanede boş durmaktansa karın altında soğuk havada 3 kuruş kazanmayı tercih ettik. Herkes yaptığı işe minnet duysun, şükretsin. Bugün 60-70 lira yevmiye alan ve işinden ya da parasından memnun olmayan bir insan kendisini bizim yerimize koysun. Bugün soğukta 6 elle 1 kişilik yevmiye çıkarmaya çalışıyoruz. Yine de şükrediyoruz. Allah bugünlerimizi aratmasın" dedi.