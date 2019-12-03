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Kar Balkanlar'dan giriş yaptı, sınır köyleri beyaza büründü

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, havanın soğumasıyla birlikte yerini kar yağışına bıraktı.


Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köyleri Vaysal, Hamzabeyli, Ömeroba ve Hacıdanışment'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının -1 derece düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.


Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünürken, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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