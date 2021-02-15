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Kar gitti, ayazı kaldı

Edirne, dün yaşanan kar yağışının ardından şehir beyaz örtü ile kaplandı.

Kar yağışı sona erse de şehri soğuk ve ayaz terk etmiyor.


Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, yollar buz pistine dönerken, bazı binaların çatılarında ise dev buz sarkıtları oluştu.


Öte yandan, Edirne Valiliği kar yağışı nedeniyle aldığı kararla bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitimi bir gün süreli erteledi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli vatandaşlarında bir gün idari izinli sayılmalarına karar vermişti.



Meteoroloji tahminleri Salı gecesine dikkat çekiyor: eksi 12


Edirne, dün yaşanan kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sona erse de şehri soğuk ve ayaz terk etmiyor. Yollar buz pistine dönerken, bazı binaların çatılarında oluşan dev sarkıtlar ise tehlike oluşturuyor. Meteoroloji tahminleri ise salıyı çarşambaya bağlayan geceye dikkat çekiyor. Hava sıcaklığını 10 derece daha azalmasının öngörüldüğü gecede sıfırın altında 12'lerin görüleceği tahmin ediliyor.

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