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Kar Keşan'ı beyaza bürüdü

Edirne’nin Keşan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Edirne'nin Keşan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Keşan'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışına en fazla sevinen ise çocuklar oldu. Eğitime bir gün ara verilen ilçede çocuklar kardan surlar yaparak, kartopu oynadı. Karın tadını çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi.


İlçenin karla kaplanmasının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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