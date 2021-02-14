Kar yağışı nedeniyle Yunanistan TIR geçişlerini durdurdu, Sınır Kapıları'nda TIR kuyruğu oluştu

Yunanistan yoğun kar yağışı nedeniyle Sınır Kapısı'ndan TIR geçişlerini durdurunca, Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'na yönelen TIR sürücüleri 10 kilometre TIR kuyruğu oluşturdu.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Yunanistan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Yunanistan'ın Kipi Gümrük Müdürlüğü'nün 13 Şubat 2021 tarihinden itibaren hava koşulları normale dönene kadar İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen TIR araçlarının Yunanistan'a girişine Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, “hava koşullarının normale dönmesiyle Kipi Gümrük Kapısı'nın tekrardan açılacağı tarih bildirilecek olup, İpsala Sınır Kapısı'nı kullanacak şoförlerin Bölge Müdürlüğümüze bağlı diğer Gümrük kapılarına yönelmesi gerekmektedir.”ifadelerine yer verildi.

TIR kuyruğu 10 kilometreye ulaştı

Yunanistan yoğun kar yağışı nedeniyle Sınır Kapısı'ndan TIR geçişlerini durdurunca, yurt dışına ürün taşıyan TIR sürücüleri alternatif sınır kapılarına yöneldi. Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 10 kilometre TIR kuyruğu oluştu. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.