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Karantina ihlali yapan şahıs polis eşliğinde hastaneye götürüldü

Edirne’de korona virüsü tedbirleri kapsamında 14 gün gözetim altında tutulan bir tır şoförünün kurala uymayarak bankaya gittiği ileri sürüldü.

Edirne'de korona virüsü tedbirleri kapsamında 14 gün gözetim altında tutulan bir tır şoförünün kurala uymayarak bankaya gittiği ileri sürüldü. Şahıs sağlık ekiplerince polis eşliğinde hastaneye götürüldü


İddialara göre, Edirne şehir merkezinde bulunan bir bankaya giden ve kendisinin tır şoförü olduğunu söyleyen kişi, korona virüsü tedbirleri kapsamında kendisine 14 gün kuralı uygulandığını ve hızlıca para çekip gitmesi gerektiğini ifade etti. Bu konuşmanın bankada duyulmasının ardından bankada panik havası yaşandı. Şahıs bankadan ayrıldıktan sonra banka görevlileri durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptıkları aramada şahsı bulup çevreden uzaklaşmasına izin vermedi. Özel kıyafetleriyle bölgeye gelen ambulans ekipleri de şahsı polis eşliğinde hastaneye getirdi.


Şahsın sağlık kontrolünün ardından ise salıverildiği öğrenildi.

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