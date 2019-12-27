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Karayolları ekipleri ‘kar' sezonunu kurban keserek, dualarla karşıladı

Edirne’de, Karayolları 1.

Edirne'de, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Havsa Otoyol Bakım İşletme Şefliği, ‘kar' sezonunu kurban keserek, dualarla karşıladı. Karayolları ekipleri, kış sezonu boyunca kaza ve olumsuzluk yaşanmaması için dua etti.


Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Havsa Otoyol Bakım İşletme Şefliği'nde düzenlenen, kurban kesimi ve dua merasimine, Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Yol-İş 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Uçar, otoyol ve şube şefleri ile karayolları personeli katıldı.


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1. Bölge Müdürlüğü'ne tahsis edilen araçların da tanıtımının yapıldığı, kurban kesimi ve dua edilmesi sonrası, program yemek ile sona erdi.

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