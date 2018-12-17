Kardiyoonkolojide Yenilikler toplantısı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitim Programı'nın bir parçası olarak gerçekleştirilen ve ülkede bu alanda gerçekleştirilen tek multidisipliner toplantı olma özelliği gösteren “Kardiyoonkolojide Yenilikler” isimli toplantı, 21-22 Aralık 2018'de Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Toplantı ile kanser ve tedavisinde kardiyovasküler yan etkiler konusunda farkındalık oluşturmak, kullanılacak temel kavramları içeren ortak bir dil oluşturmak, kardiyoloji, hematoloji ve onkoloji klinikleri arasındaki iş birliğini güçlendirmek, hastaların takip ve tedavisinde ortaya çıkacak yan etkileri yönetmede kullanılacak kılavuzları oluşturmaya çalışmak amaçlanacak.

2016 yılından bu yana hizmet veren ve Türkiye'de bu alandaki sayılı birimden biri olan Trakya Üniversitesi Hastanesi Kardiyoonkoloji Birimi, batıdaki gelişmeleri yakından takip ederek, önemi gittikçe artan bu alanda Türkiye'de önemli çalışmalara imza atıyor.

Daha önce Balkan Kardiyoonkoloji Zirvesi, Kardiyoonkoloji Hasta Okulu, Kardiyotoksisite, Balkan Türk Kardiyoonkoloji Günleri, Balkan Kardiyoonkoloji Günleri, Hemşire ve Teknisyen Okulu Programı, Hasta Okulu Programı, Kronik Hastalıklar ve Kalp Kapak Hastalıkları ile Kardiyoonkoloji Tıp Öğrenci Kongresi gibi farklı etkinliklerle, hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına güncel bilgiler aktaran toplantıların sonuncusu, 21-22 Aralık tarihlerinde “Kardiyoonkolojide Yenilikler” başlığı altında, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, iki güne yayılan toplam dokuz oturumla gerçekleştirilecek.

Düzenleme Kurulu Başkanlığını Doç. Dr. Cafer Zorkun'un üstlendiği toplantıların Düzenleme Kurulu'nda, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yekta Gürlertop, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kardiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Omaç Tüfekçioğlu, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. M. Cem Uzal ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Yalta yer alıyor. Toplamda 48 bilim insanı da etkinliğin bilim kurulunda yer alıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Cafer Zorkun, ülkemizde kanser hastalığının görülme sıklığının yüksek olmasına rağmen tedavide gerek devlet desteği gerekse yetişmiş sağlık çalışanları vesilesiyle yaşam sürelerinin artığını ifade etti. Bununla birlikte bu tedavilerin yan etkisi neticesinde ortaya çıkan kalp ve damar sistemi rahatsızlıklarına da dikkat çeken Doç. Dr. Cafer Zorkun “Onkolojide kullanılan modern tedavi yöntemleri kanser kaynaklı ölüm oranlarını büyük ölçüde azaltmış, beklenen yaşam sürelerini önemli ölçüde artırmıştır. Son yıllarda yapılan klinik araştırmalar, kanser tedavisi ile ortaya çıkan kardiyovasküler yan etkilerin, bu hastalarda kısa, orta ve uzun dönemde yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Ayrıca; yeterli risk analizi yapılmadan ya da koruyucu önlemler alınmadan başlandığında, hayati önem taşıyan bu tedavilerin kalp yetmezliği ve aritmiler gibi yan etkiler nedeniyle kesintiye uğraması veya tamamlanamaması da söz konusudur” dedi.

Trakya Üniversitesi'nin ilklerin ve enlerin üniversitesi olduğunu ve bunu devam ettirmek istediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise “Trakya Üniversitesi birçok farklı alanda başta ülkemiz olmak üzere Balkanlar ve dünyaya hizmet vermektedir. Eğitimin yanı sıra sağlık alanında Balkanların en önemli kuruluşu olan Trakya Üniversitesi Hastanesi gibi bir değere sahibiz. Edirne'de Sultan II. Bayezid döneminde temelleri atılan köklü sağlık geleneğini günümüzde kendimize misyon olarak belirledik. Üniversitemizin güçlü olduğu alanları markalaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Trakya Üniversitesi sağlık alanında güçlüdür. Şüphe götürmeyen bu gerçeğin markalaşması için böyle bilimsel ve multidisipliner toplantılara ev sahipliği yapmak gerekir. Biz de Doç. Dr. Cafer Zorkun'un emek ve gayretleri neticesinde düzenlenen bu toplantılara ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Üniversitemizin, aynı ufka baktığımız ve aynı inanç doğrultusunda çalıştığımız çok değerli ekibine, Cafer Hoca nezdinde teşekkür etmek isterim. Trakya Üniversitesi bilimsel çalışmalarla adını dünyaya duyurmaya önümüzdeki dönemde de devam edecektir” dedi.