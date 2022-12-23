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"Kasten adam öldürme" suçundan aranan zanlı jandarmadan kaçamadı

Edirne’de ’Kasten adam öldürme’ suçundan aranması bulunan E.

Edirne'de 'Kasten adam öldürme' suçundan aranması bulunan E.Ç isimli şahıs, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.


Edirne'de, "kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan ve aranması olan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri "kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.Ç.'yi Enez ilçesinde gözaltına aldı. "Kasten adam öldürme" suçundan 26 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan E.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından Enez Adliyesine sevk edildi.


E.Ç., isimli şahıs çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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