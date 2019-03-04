İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayıp gencin arama çalışmaları sürüyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 1 aydır kayıp olan Evren Kandemir’in (33) arama çalışmaları sürüyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 1 aydır kayıp olan Evren Kandemir'in (33) arama çalışmaları sürüyor.


Uzunköprü ilçesinde 1 ay önce evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen Evren Kandemir'in arama çalışmaları AFAD ekipleri tarafından bugün ergene nehrinde yapılan arama çalışmaları ile devam etti. Yapılan çalışmlar sonucunda herhangi bir ize rastlanmaz iken ekipler arama çalışmalarına ilerleyen günlerde yine devam edeceğini ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.