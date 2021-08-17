Kazada kopan kolu, 12 saatte dikildi

Trakya Üniversitesi Hastanesi, başarılı bir ameliyata imza attı. Kaza sonucu sol kolu kopan kadın hastanın, plastik cerrahi, ortopedi ve göğüs cerrahisi ekiplerinin yer aldığı 12 saatlik başarılı bir ameliyatla kopan uzvu yerine dikildi. Ameliyat, uygulanan teknik ve kullanılan cihazlar bakımından bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

Operasyonu gerçekleştiren plastik cerrahi ekibi adına konuşan Doç. Dr. Dağhan Dağdelen, böylesine kapsamlı ameliyatların Trakya Üniversitesi bünyesinde başarıyla gerçekleştirildiğinin bir örneğini daha ortaya koymuş olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Ocak 2021 tarihi ile Trakya bölgesi Replantasyon merkezi görevini üstelenen Hastanemizin bu tarihten sonraki ilk başarılı büyük uzuv yerine dikme ameliyatıdır. Hastamız, Kurban Bayramı tatili dönüşü Edirne il sınırları içinde trafik kazası geçirmiş ve kazada sol ön kolu kopmuştur. Kopan uzuv, 12 saat süren ve mikro cerrahi teknikler kullanılarak gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat sonrası yerine dikilmiştir. Ameliyat sonrası kritik olarak sayılabilecek 14 günlük süreyi de sorunsuz atlatan hastanın genel durumu ve yerine dikilen ön kolun durumu iyi olarak devam etmektedir. Plastik Cerrahi, Ortopedi ve Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalının iş birliğiyle oldukça başarılı bir ameliyat gerçekleştirmenin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ameliyat Trakya Üniversitesi Hastanesi'nin bölgede referans merkez olarak belirlenmesinin ne kadar yerinde bir karar olduğunun da ispatı niteliğindedir” dedi.