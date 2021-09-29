Kel Aliço Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu

Edirne'nin İpsala İlçesinde Efsane pehlivan Kel Aliço adına düzenlenen geleneksel Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan İsmail Koç oldu.

İpsala'nın Köprü Mahallesindeki fuar alanında gerçekleştirilen Geleneksel Kel Aliço Yağlı Pehlivan Güreşleri, İpsala'ya bağlı Aliçopehlivan köyünde, Kel Aliço'nun mezarı başında düzenlenen anma töreni ile başladı. Kel Aliço'nun köyü dışında İpsala ilçesindeki fuar alanında hazırlanan güreş meydanında düzenlenen güreşlere, Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, Kel Aliço Güreşleri Ağası Necmi Sezer, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ile çok sayıda güreş ağası ve güreş severler katıldı.

13 boyda yaklaşık 300 güreşçinin ve 54 başpehlivanın katıldığı güreşlerde, sporcular kıran kırana mücadele vererek dereceye girmek için uğraştı.

Davul zurna ekibinin güreş havaları ve başcazgır Şükrü Kayabaş'ın manileriyle pehlivanlar güreş alanına geldi.

“Başpehlivan İsmail Koç oldu”

Finale, rakiplerini yenen İsmail Koç ve Nedim Gürel kaldı. Kıran kırana geçen mücadelede rakibi Yenen İsmail Koç, Kel Aliço Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Daha sonra ise ödül törenine geçildi. Kel Aliço Güreşlerinde 2021 şampiyonu olan Koç'a Başpehlivanlık kupası verildi.

Kel Aliço'nun anısına düzenlenen bu güreşlerde yarıştığı için mutlu olduğunu belirten İsmail Koç "Trakya Birlik Genel Müdürlüğü adına başpehlivan olmak bana onur ve gurur verdi. Rahmetli ağamız İbrahim Girgin adına yapılan bu güreşlerde seyirci soğuk havaya rağmen alanı boşaltmadı. Sezonun da sonuna doğru yaklaşıyoruz bir kaç güreş kaldı. Mutlu ve gururluyuz" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ise, güreşlerin açılışında yaptığı konuşmada, tüm güreşçilere başarılarılar diledi. Türk milletinin en köklü ortak değerlerinden birinin yağlı güreşler olduğunu belirten Canalp, "Bu köklü gelenek gönül veren insanların destekleriyle yaşıyor. Bu sahada güreş tutan pehlivanlarımız bu köklü geleneğin yaşatılmasına destek sunuyor" dedi.