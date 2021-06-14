Kemal Şahin: "Tekstil siparişlerinde Avrupa'dan Türkiye'ye talep artıyor"

Şahinler Holding'in Türkiye'nin yanı sıra; Almanya, Fransa, Bulgaristan ve Mısır'da bulunan şirketlerinde ürettiği ve tedarik ettiği ürünleri dünyanın 170 farklı ülkesine gönderdiklerini belirten Kemal Şahin, "Avrupa'dan gelen tekstil siparişlerinde Türkiye'ye talep artıyor" dedi.

Tekstil sektörü hakkında değerlendirmelerde bulunan Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin ihracat rakamlarında artışların olduğunu belirtti. Kemal Şahin, “Bu sene ihracatımız geçen seneye göre daha fazla arttı. Çünkü fabrikalarımız, geçen sene kapalı olması sebebiyle 2 ay üretim yapamadı. Dokuma üreten işletmemiz ilk aylarda biraz yavaş ilerlese de şimdi tam kapasitesine ulaştı. Mayıs ayında geçen seneye göre yüzde 100'ün üzerinde ihracat yaptık. Geçen seneye göre Türkiye'nin ihracatı yüzde 60 civarında artarken bizim genel ihracatımız yüzde 100'ün üzerinde artmış oldu. Bu önemli bir başarı. Önümüzdeki aylarda biz hem Türkiye'nin hem kendi ihracatımızın daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü siparişler daha fazla. Ayrıca dokuma üreten, takım elbise yapan firmalarımız da tam kapasitede çalışmaya başladı" dedi.

Yurtdışı firmalarının da aynı şekilde olumlu gelişmeler yaşandığını ifade eden Şahin, "Yurtdışındaki firmalarımızın da performansı çok yüksekti. Almanya ve Fransa şirketlerimiz hem geçen sene hem de bu sene artı yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Özellikle Avrupa'da, Fransa ve Almanya'da online satış yapanlara üretim yaptık. Yine Bulgaristan ve Mısır'da da son aylarda artış var. Yani hemen hemen ihracat yaptığımız, ürettiğimiz tekstil ürünleri evvelki seneki normal noktasına yavaş yavaş geliyor ve bundan sonra artacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Spor giyim tercihi arttı"

Pandemi döneminde insanların daha çok evde vakit geçirmesinden dolayı spor kıyafetleri tercih ettiğini de söyleyen Şahin, "Pandemi döneminde tüketicilerin talepleri örgü ve spor ürünlere doğru kaydı. İnsanlar evden çalıştığı için daha spor giyinmeye başladılar. Bizde de spor ürünlerine talep çok arttı. Bu tarz üretim yapan firmalarımızın satış rakamları geçen senenin çok üstünde" ifadelerinin kullandı.

"Türkiye tercih ediliyor"

Yaşanan gelişmeler neticesinde müşterilerin daha çok Türkiye'yi tercih ettiklerini söyleyen Şahin, "Yine tedarik zincirleri dünya çapında tam çalışmadığı için kısa vadeli siparişler de Türkiye'ye doğru kaydı. Özellikle Amerika ile Çin'in arasındaki gerginlik sebebiyle Türkiye'ye daha çok talep gelmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla biz de eşofman, sweatshirt, tshirt, hoodies gibi sportif ürünlerle yeni müşteriler kazandık. Müşterilerimiz ürünlerini karbon izi oluşturmamak için yakın tedarikçilerden almayı tercih ediyor. Dolayısıyla müşteri artık Avrupa'ya yakın olduğu, yüksek kapasitede ve hızlı üretim yapabilme kabiliyetine sahip olduğu için Türkiye'yi seçecek" dedi.

"Kapasiteleri arttırıyoruz"

Türkiye'nin tekstil anlamında alacak olduğu siparişlerin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını aktaran Şahin sözlerini şu şekilde sonlandırdı; "Önümüzdeki yıllarda da büyük ihtimal Türkiye'nin siparişleri daha fazla artmaya devam edecek. Bu sebeple talep gören ürünleri yapacak işletmelerimizde kapasiteleri artırıyoruz. Örgü kumaşlara artan talep sebebiyle boya ve örgü ünitelerimizi bu yılın başında tekrar açtık. Dolayısıyla oralarda daha köklü büyümeye devam edeceğiz. Bazı ünitelerde işçi almaya başladık. Mısır'da da ilave yatırımlar yapmaya karar verdik."