İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kendi işlerini kendileri görüyorlar

Edirne’de, Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlüler, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de diğer hükümlülerin kullanımı için maske üretiyor.

Edirne'de, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlüler, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında, hem kurum çalışanlarının hem de diğer hükümlülerin kullanımı için maske üretiyor. 6 hükümlü tarafından günde 800 maske üretiliyor.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen Covid-19 ile mücadele kapsamında, Edirne'de Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 6 hükümlü tarafından her gün 800 adet maske üretiliyor. Etüv cihazında sterile edildikten sonra hijyenik koşullarda paketlenen maskeleri, hem kurum çalışanları hem de cezaevinde bulunan diğer hükümlüler kullanıyor.


Öte yandan, Ceza İnfaz Kurumları'ndan Sorumlu Edirne Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın öngördüğü tedbirlerin en üst düzeyde ve titizlikle uygulandığını belirtilerek, söz konusu cezaevlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.