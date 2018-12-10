Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen, il okullarında öğrenim gören ve bilgisayar mühendisliği alanına ilgi duyan kız öğrencilere yönelik ‘Kendin İçin Kodla' projesi atölye çalışmaları sona erdi.

Edirne Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen “Kendin İçin Kodla” atölye çalışmaları sona erdi. 3 günde 18 saat ‘Veri Analitiği ve Görselleştirme' atölye eğitimi gören öğrencilere katılım belgeleri teslim edildi.

“Ülkemizin geleceğisiniz”

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, kadınların hayatın her alanında var olmasının ülkenin kalkınmasına katkısı bakımından önemli olduğunu vurguladı. Cırıt, “Edirne İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak kız öğrencilerimizi kendine güvenen, karşılarına çıkabilecek her türlü engeli aşabilecek donanıma sahip bireyler olarak yetiştiriyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda kız öğrencilerimize öncelik tanıyoruz. Bizler sizlere güveniyoruz ve sizlerden çok şey bekliyoruz. Sizler, cepheye taşıdığı cephane ıslanmasın diye evladının battaniyesi ile mermileri örten Şerife Bacı'nın, cepheden cepheye koşan Halime Çavuş'un, işgale direnişin sembolü Nene Hatun'un ve nice kahraman Türk kadınının torunlarısınız. Sizler onlardan aldığınız şanlı bayrağımızı en yukarılarda dalgalandıracak olan, ülkemizin geleceğisiniz” dedi.

“Tüm imkanları seferber etmiş durumdayız”

21. Yüzyılın teknoloji çağı olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt, “Teknoloji hayatımızın her alanına sirayet etmiş durumda. Ülkemizi gelecek yüzyıllara taşımak ve dünyanın en gelişmiş ülkesi olmak yolunda teknolojiyi iyi kullanan olmak yetmez, üreten olmalıyız. Sizler, almış olduğunuz eğitimle bu anlamda önemli bir adım attınız. İnanıyorum ki, burada öğrendikleriniz sizlere ilham olacak ve öğrendiklerinizi çok daha ileriye taşıyacak çalışmalarda bulunacaksınız. Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, yapacağınız tüm çalışmalarda her zaman sizin yanınızda olacağız. Sizler bu güzel ülkemizin geleceğisiniz ve bizler sizlerin en iyi şartlarda eğitim almanız için tüm imkanları seferber etmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen atölye çalışmalarının eğitimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Cırıt, desteklerinde dolayı İstanbul Teknik Üniversitesi ve akademisyenlerine teşekkür ederek, Öğretim Üyeleri Dr. Ayşe Tosun, Turgut Uyar ve Bilgisayar Yüksek Mühendisi İrem İşlek'e teşekkür belgesi takdim etti.

3 günde 18 saat ‘Veri Analitiği ve Görselleştirme' atölye eğitimi gören öğrencilere katılım belgeleri İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, müdür yardımcısı Kemal Soytürk, atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Dinç ve atölye öğretmenleri Dr. Ayşe Tosun, Turgut Uyar ile İrem İşlek tarafından verildi.