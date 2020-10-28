Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Balcı korona virüse yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, sosyal medya hesabından dün yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve evinde tedaviye alındığını duyurdu. Balcı, "Herkese hayırlı günler diliyorum, öncelikle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Üzülerek tüm sevenlerimle paylaşmak istediğim, dün öğlen yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu akşam saatlerinde belli olmuş olup sonuç pozitif + olarak tarafıma bildirilmiştir. An itibarıyla evde tedavi sürecim devam etmekte olup, önce kendime, sonra bu çağın hastalığına yakalanan herkese acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.