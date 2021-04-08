Keşan Belediye Meclisine korona virüs engeli

Salt çoğunluk sağlanmayan oturum ertelendi.

Keşan Belediyesinin 8 Nisan tarihinde yapılması planlanan olağan meclis toplantısı öncesinde CHP'li Belediye Meclis Üyesi Erhan Engin'in korona virüs testinin pozitif olduğu öğrenildi. Meclis toplantısı öncesinde düzenlenen komisyon toplantısına katılan Engin'in temaslısı olan diğer meclis üyelerinin toplantıya katılamamaları sebebiyle mecliste gerekli çoğunluk sağlanamazken, oturuma yalnızca 7 meclis üyesi katılabildi. Bunun üzerine oturum ertelendi.

Mecliste konu hakkında açıklama yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, meclis üyeleri ve birim amirlerinin pazar günü PCR testine gireceklerini belirterek, "Belediye Kanunu gereğince meclis toplantısı için toplandık, yapılan yoklamada üye salt çoğunluğunun sağlanamadığını görüyoruz. Testi pozitif çıkan meclis üyesi ile birlikte temaslı olan meclis üyeleri evlerinde izolasyon altındalar. Pazartesi günü toplantımızı yapmak üzere karar verdik. Belediyemizde korona virüs sebebiyle ilk defa meclisi tatil ediyoruz" dedi.