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Keşan Belediyesinin çöp kamyonları yakıldı

Keşan Belediyesine ait çöp kamyonları bir ay içerisinde ikinci kez yakıldı.

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, "Kamyonların yakıldığına dair izler var dedi"


Keşan Belediyesinin çöp kamyonları bekledikleri garajda yandı. Bir ay içerisinde iki çöp kamyonun yanması üzerine sabotaj olması ihtimali gündeme geldi. Kamyonların yakıldığına dair somut deliller olduğunu belirten Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, düzenlediği basın toplantısında "Kim yakıyorsa Allah'a havale ediyorum, ne istediniz çöp kamyonlarından" dedi.


Yapılanların Keşan'a zarar olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Helvacıoğlu'nu yakmıyorsunuz, Keşan'ı yakıyorsunuz" dedi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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