Keşan - Enez karayolunda trafik kazası, sürücü araç içinde sıkıştı

Edirne'ni Keşan ve Enez ilçeleri arasında kalan karayolunda midibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü sıkıştığı aracın içinden büyük uğraşlar sonucu yaralı olarak kurtarılabildi.

Kaza Keşan-Enez Karayolu üzerinde bulunan Barağı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunun köy içinde kalan bölümünde bir midibüs ve Elifnur Delibaş idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın arından otomobil yol dışına savrulurken, sürücüsü de hasar alan araç içinde sıkıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ile birlikte itfaiyeye ekipleri sevk edildi. Kaza kırım ekiplerinin uzun uğraşları sonrasında sıkıştığı otomobil içinden çıkarılan yaralı sürücü daha sonra ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.