Keşan-Enez karayolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri arasındaki yolda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Keşan-Enez karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan'dan Enez istikametine gitmekte olan F.B. yönetimindeki 16 JN 824 plakalı otomobil, o sırada yolun karşı yönünden gelen Y.E'nin kullandığı 17 RN 996 plakalı otomobil ile çarpıştı. N.Y. yönetimindeki 06 NE 602 plakalı bir başka otomobil de 16 JN 824 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Y.E'nin kullandığı 17 RN 996 plakalı araç takla atarak yol kenarına savruldu.

Kazanın haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi, yaralanan sürücüler Y.E, F.B ve otomobilde bulunan B.B. ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.