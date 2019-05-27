Keşan Meslek Yüksekokulunda ‘Kariyer günleri' düzenlendi

Kariyer Günleri kapsamında Keşan Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik, NRC Mühendislik sahibi Makine Mühendisi Nurettin Özmen'in konuşmacı olarak katıldığı "Meslek Yüksekokulları için Kariyer Planları" isimli konferans düzenlendi.

NRC Mühendislik sahibi Makine Mühendisi Nurettin Özmen, öğrencilere başarı hikâyesini, mesleki bilgi ve birikimlerini aktararak deneyimlerini paylaştı. Özmen, öğrencilere hayata karşı bakış açılarını geliştirmeyi, kariyer planlaması yapmayı, sürdürülebilir bir başarı elde etmeyi ve her şeyden önemlisi üretmeyi öğütledi.

Etkinlikte konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kök, Kariyer Günleri etkinlikleriyle ülkemizin iş insanları ve meslek sahibi insanlarını öğrencilerimizle bir araya getirdik. Doç. Dr. Kök, bu etkinliklerle öğrencilerin öz güvenlerini artırmaları, farklı sektörler hakkında fikir sahibi olmaları, kariyer kaygılarını azaltarak çalışma koşulları ve ilgi duydukları meslekler hakkında bilgi almaları amaçlandığını ifade etti.