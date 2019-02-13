Keşan Müftüsü Yiğit: "İslamiyette kadın ile erkek arasında değer farkı yok"

Edirne'nin Keşan ilçesi Müftüsü Mehmet Yiğit, İslamiyette kadına hiçbir medeniyette görülmeyen bir yücelik ve değer verildiğini söyledi.

İslam dininde kadın ile erkek arasında bir fark bulunmadığını söyleyen Müftü Yiğit, "Çünkü her ikisini de Allah var ettiği için değerlidir. Nitekim Hucurat suresinde yüce Rabbimiz ‘Ey insanlar biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız O'na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır.' buyurmaktadır. En'am ve İsra surelerinde geçen ayetlerde kız çocuklarının hor görülmemesi, kız evlat ile erkek evlat arasında hiçbir değer farkının bulunmadığı ifade edilmektedir. Kadının fizyolojik bakımdan erkeğe nazaran zayıf olduğu gerçeği kabul edilmekle birlikte, bu onun için bir hor görme veya küçümseme sebebi sayılmayıp, tam aksine bu vesile ile erkeğe kadını himaye etme, sevgi ve şefkat gösterme, ihtiyaçlarını karşılama gibi görevler yüklenmiştir. Bunların ötesinde ‘anne' olması itibarı ile kadına, hiçbir medeniyette görülmeyen bir yücelik ve değer vermiştir. ‘Cennet annelerin ayakları altındadır. 'O, göz nuru, gönül süruru yavrunuzdur.' ‘Huzurun ana kaynağı, en sadık dostunuz eşinizdir' hükmünü ilan etmiştir. Öyle ki yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kadınlarla ilgili Rabbimizin birçok hükmünü indirdiği sureye Nisa (Kadınlar) suresi ismi verilmiştir" dedi.

"Erkeğin kadına karşı şiddet uygulaması asla tasvip edilemez"

Mehmet Yiğit, "Kur'an-ı Kerim'in tasvir ettiği yaradılış sahnesine göre önce erkek yaratılmış, daha sonra aynı türden kadın yaratılmış ve böylece bütün insanlar bu çiftten türemişlerdir. Bu tasvir öz ve esas itibarı ile kadın erkek ayrımı yapmaktan ziyade, böyle bir ayrımın olmadığını, asıl olanın insan olduğunu anlatmaktadır. Tasvirde ikinci olarak vurgulanan husus ise erkek ve kadının birbirinin hasmı ve rakibi değil, tam aksine bir bütünün parçaları olup, birbirini tamamlayan bütünlüktedir. O halde erkeğin fizyolojik yönden üstünlük taslayıp kadına karşı şiddet uygulaması asla tasvip edilemez. Mukaddes aile yuvası kadın eli ile kurulur. Nitekim atalarımız ‘yuvayı dişi kuş yapar' diye boşuna söylememişlerdir" ifadelerini kaydetti.