Keşan Otogarı'nda çok sayıda sentetik ecza ile yakalandılar

Edirne'nin Keşan ilçesi otogarında denetim yapan polisler, iki kişinin üzerinde toplam 2 bin 485 adet sentetik hap ele geçirdi. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe otogarında bir dizi denetim yaptı. Kontroller sırasında B.G. ve A.A. isimli şahıslar üzerinden 2 bin 78 adet sentetik ecza ele geçirilmesi üzerine polisler, şüphelilerin evinde de arama yaptı. Alınan arama kararı doğrultusunda B.G.'nin evinde yapılan aramalarda da 307 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yakalanan her iki şahıs da gözaltına alınırken, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.